القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء

تشرين - يوسف الحيدر

أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّه من خلال المتابعة والمراقبة من قبل دوريات الأمن الجنائي بالاشتراك مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي لوحظ قيام شخص يعد مبلغاً مالياً بالقطع الأجنبي في أحد المحال لبيع اكسسوارات الستائر في محلة الحريقة.

حيث تمّ إلقاء القبض على المذكور (خ . ا) وعثر بحوزته على مبلغ /18/ ألف دولار أمريكي وجهاز جوال، وبتحري الجوال تبيّن وجود محادثات تؤكّد قيامه بتصريف العملات بالسوق السوداء، وبالتحقيق معه اعترف بأنه سيقوم بتصريف المبلغ بالدولار الأمريكي إلى الليرة السورية في السوق السوداء بهدف تحقيق الربح المادي.

وأكدت الوزارة أنّه تم ّتسليم المبلغ المالي المصادر إلى مصرف سورية المركزي لحين البت بأمره قضائياً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.

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