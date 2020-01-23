تشرين - يوسف الحيدر

من المتوقع أن تشهد مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري السوري -التي تقام جميع مبارياتها غداً الجمعة الساعة الثانية ظهراً- إثارةً كبيرة، تبلغ أوجها في مباراة القمة بين فريقي الجيش والاتحاد.

حيث يستضيف المتصدر تشرين “23 نقطة” بخبرة لاعبيه وجمهوره الكبير فريق الفتوة الذي يتمنى عكس التوقعات وتحقيق نتيجة مرضية، بينما يسعى الوصيف الوثبة “22 نقطة” للفوز على الطليعة واقتناص الصدارة على أملٍ بتعثر تشرين.

أما قمة مباريات هذه المرحلة فهي بين فريقي الجيش “19 نقطة” والاتحاد “18 نقطة”، اللذان يسعيان لتحسين ترتيبهما والاقتراب من المتصدر والوصيف، ويبدو أنّ الفريقين على أتمّ الجهوزية وخاصةً الاتحاد الذي أجرى مباراتين وديتين مع عفرين والطليعة.

وفي المباريات الأخرى يلتقي الساحل مع حطين، والنواعير مع الشرطة، والجزيرة مع جبلة، والوحدة مع الكرامة.

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