انخفاض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم حيث يترقب المستثمرون الحذرون قراراً بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.

وذكرت رويترز أنّ سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.37 دولاراً للأوقية /الأونصة/ فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة دون تغيير عند 1557 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2478.24 دولاراً للأوقية ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.71 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاتين واحداً بالمئة إلى 1002.13 دولار للأوقية.

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