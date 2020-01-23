مصدر عسكري: التنظيمات الإرهابية تشن هجوماً عنيفاً على اتجاه التح – أبو حريف- السمكة بريف إدلب.. ووحدات الجيش تعمل بكفاءة عالية على امتصاص الهجوم ومنع الإرهابيين من تطويره

أفاد مصدر عسكري بأنّ التنظيمات الإرهابية المسلحة أقدمت فجر اليوم على تصعيد ميداني جديد عبر هجوم عنيف نفذه مسلحو “جبهة النصرة” الذين تم الزج بأعداد كبيرة منهم باتجاه قواتنا المتمركزة في جنوب وجنوب شرق إدلب.

وقال المصدر: إنّ الإرهابيين تمكنوا على اتجاه “التح / أبو حريف/ السمكة” عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة وتحت غطاء ناري كثيف من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش.

وأضاف المصدر: إنّ وحدات الجيش أعادت انتشارها وعملت بكفاءة عالية على امتصاص الهجوم ومنع الإرهابيين من تطويره ولا تزال الاشتباكات مستمرة مع إرهابيي “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة على امتداد خطوط التماس.

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