باريس سان جيرمان يبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية

بلغ باريس سان جيرمان نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بكرة القدم بعد تغلبه بثلاثة أهداف دون مقابل على مستضيفه ستاد رانس.

ولعب نيمار دورا كبيرا في افتتاح زميله ماركينيوس التسجيل قبل أن يهز جيسلان كونان شباك فريقه بالخطأ ليجعل النتيجة 2/صفر ثم طرد زميله مارشال مونتسي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء واختتم تانجاي كواسي أهداف باريس سان جيرمان قرب النهاية ليحسم انتصار بطل فرنسا.

ويلعب فريق المدرب توماس توخيل ضد أولمبيك ليون الذي تغلب على ليل بركلات الترجيح أمس الأول في النهائي باستاد دي فرانس في الرابع من نيسان المقبل.

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