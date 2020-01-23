«التايمز» تحذّر من توسع نفوذ أردوغان في إفريقيا

بعنوان «أردوغان يوسّع نفوذه في إفريقيا», كتبت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقرير نشرته أمس بقلم مراسلتها في تركيا لوسيندا سميث: رئيس النظام التركي رجب أردوغان أكد أن بلاده تلقت طلباً من الحكومة الصومالية بتولي التنقيب عن النفط في البلاد في إشارة إلى محاولات تركيا لتوسيع نفوذها خارج أراضيها, موضحة أن الإعلان جاء بعد ساعات من عودة أردوغان إلى بلاده من برلين، حيث حضر القمة التي ناقشت الأوضاع في ليبيا.

وأضافت الصحيفة: إن ذلك ليس العلامة الأولى على محاولات بسط النفوذ التركي في الخارج, لكن أردوغان أرسل «مقاتلين» وبطاريات دفاع جوي وأطقم تسيير طائرات مسيّرة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتعزيز الاتفاقية التي عقدها معها بخصوص رسم الحدود المائية بين البلدين في البحر المتوسط الذي اكتشفت كميات كبيرة من مخزون الغاز الطبيعي فيه.

وتابعت الصحيفة: النفوذ التركي في الخارج وصل حداً غير مسبوق منذ أيام «الدولة العثمانية» عكس ما أراده مؤسس تركيا الحديثة وأول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك من تفادي التدخل الخارجي للجيش التركي ما لم تكن البلاد عرضة للخطر وما فعله من إبقاء البلاد على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية, مشيرة إلى أن أردوغان غير هذه السياسة منذ بداية ما يسمى «الربيع العربي» ودعم «الإخوان المسلمين» الذين وصلوا إلى السلطة في كل من مصر وفي تونس، ثم تبع ذلك تجنيد المرتزقة ودعم التنظيمات الإرهابية في سورية.

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