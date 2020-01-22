صالح: دعوة سحب القوات الأمريكية ردة فعل على انتهاكها للسيادة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم أن دعوة البرلمان العراقي لسحب القوات الأمريكية من البلاد ردة فعل طبيعة على انتهاك تلك القوات سيادة البلاد.

وشدد صالح في كلمة خلال منتدى دافوس الاقتصادي وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” على رفض بلاده التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على بلاده لاتخاذها قراراً بحماية السيادة والاستقرار في العراق.

وصوّت مجلس النواب العراقي في الخامس من الشهر الجاري بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

كما نوه صالح بدور إيران في محاربة تنظيم داعش الإرهابي مشيراً إلى أن بلاده تتشارك مع إيران بالروابط الجغرافية والموارد المائية والاقتصاد.

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