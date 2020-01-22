المقت: الجيش العربي السوري يقدم التضحيات دفاعاً عن سورية والأمة العربية

أكد عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي المناضل صدقي سليمان المقت أن الجيش العربي السوري يقدم التضحيات دفاعاً عن سورية وقضايا الأمة العربية.

وشدد المقت في اتصال هاتفي مع وفد هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية خلال زيارتهم السفارة السورية في بيروت للتهنئة بتحريره والأسير أمل أبو صالح على وحدة نضال جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية في سبيل حريتهم وتحرير فلسطين والجولان السوري المحتل.

بدوره أكد السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم على أن سورية بصمودها الأسطوري دافعت عن الأمة بأكملها منوهاً بتضحيات الأسير المحرر صدقي المقت الذي قدم أروع مثال للوفاء والصمود.

من جانبه نوه الوزير السابق محمود قماطي الذي رافق الوفد بتقدم محور المقاومة في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة.

بدوره هنأ الأسير المحرر أنور ياسين باسم هيئة ممثلي الأسرى والمحررين سورية بهذا النصر مؤكداً أن حرية البطل المقت هي خطوة على طريق تحرير كامل تراب الجولان السوري المحتل والأراضي والفلسطينية.

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