أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي اعتباراً من الأول من شهر شباط المقبل بعد أن تم استكمال الإجراءات الفنية لهذا التطبيق .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه سيتم بموجب هذه الآلية إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الأسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام، لافتة إلى أنه سيكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص .

وأشارت إلى أن هدف الآلية الجديدة تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين وإلغاء مظاهر الازدحام والحصول على أسطوانة الغاز بشكل ميسر.