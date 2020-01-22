مواجهات قوية في المرحلة الحادية عشرة من الدوري

تنطلق مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد غد الجمعة، حيث ستجري المباريات السبع على ملاعب دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة.

فعلى ملعب الباسل في اللاذقية يلتقي المتصدر تشرين بـ 23 نقطة مع الفتوة الحادي عشر 9 نقاط.

وعلى الملعب البلدي في حمص يستضيف الوثبة الوصيف بـ 22 نقطة فريق الطليعة العاشر بـ 10 نقاط.

ويلتقي الوحدة الرابع بـ18 نقطة مع الكرامة السابع بـ14 نقطة وذلك على ملعب الفيحاء بدمشق.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق سيكون الجيش الثالث بـ19 نقطة على موعد مع مواجهة قوية ومتكافئة مع الاتحاد الخامس بـ18 نقطة.

أما الشرطة الثامن والنواعير التاسع بـ12 نقطة لكل منهما فتقام مباراتهما على الملعب البلدي في حماة.

كما يلتقي حطين السادس بـ16 نقطة مع الساحل الثاني عشر بـ8 نقاط على ملعب الصالة الرياضية بطرطوس.

ويواجه فريق الجزيرة “آخر الترتيب بنقطتين” فريق جبلة الذي يتقدم عليه بأربع نقاط وذلك على ملعب تشرين بدمشق.

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