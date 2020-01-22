ضبط فرع لشركة تجارية في دمشق يتعامل بغير الليرة السورية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت أحد فروع شركة تجارية في محلة “الشعلان” بدمشق يقوم بالتعامل بغير الليرة السورية من خلال بيع البضائع بناء على أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه وبالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي تم العثور في فرع الشركة على مبلغ مالي بقيمة “خمسة عشر مليون وثلاثمئة وستة وتسعون ألف ليرة سورية” وعدة فواتير ووثائق ومستندات تثبت قيام الشركة بالتعامل بغير الليرة في أنشطتها التجارية.

كما تم التحرز على الوثائق والمستندات ومصادرة خمسة أجهزة كمبيوتر محمولة وثلاث مخدمات للشبكات وإلقاء القبض على مدير الفرع والمدير الإداري له.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية.

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