(حبوب) القامشلي يتعاقد مع 3 مطاحن خاصة لتأمين حاجة المحافظة من الطحين

الحسكة - خليل اقطيني:

تعاقد فرع القامشلي للمؤسسة السورية للحبوب مع ثلاث مطاحن خاصة من أجل تلبية احتياجات الأفران في محافظة الحسكة من مادة الطحين.

وذكر معاون مدير الفرع المهندس خالد المحمد أن المطاحن التي تم التعاقد معها هي، واحدة في الحسكة واثنتان في القامشلي، ففي الحسكة تم التعاقد مع مطحنة الأصدقاء لتقديم 100 طن طحين في اليوم، وفي القامشلي تم التعاقد مع مطحنة السالم لتقديم 200 طن طحين في اليوم، ومطحنة الحسن لتقديم 100 طن طحين في اليوم. ويستمر العقد حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح المحمد أن هذه العقود تبرم مع عدد من المطاحن الخاصة في المحافظة بشكل دوري، فكلما انتهت المدة المحددة لأي عقد يتم التعاقد من جديد إما مع المطاحن نفسها أو مع مطاحن جديدة، حسب الأنظمة والقوانين النافذة، ومضمون العقود طحن كميات يتفق عليها من القمح وفق المواصفات المحددة لقاء مبلغ من المال، مبيناً أن حاجة محافظة الحسكة من مادة الطحين تبلغ نحو 450 طناً يومياً تقدم المطاحن العامة نحو 45% منها والبقية يتم تأمينها عن طريق التعاقد مع المطاحن الخاصة، حيث تم خلال العام الماضي التعاقد مع مطحنتين وفي عام 2018 مع 5 مطاحن خاصة من أجل تأمين حاجة محافظة الحسكة من مادة الطحين.

وأضاف المحمد: إن فرع القامشلي للمؤسسة السورية للحبوب يضم ثلاث مطاحن عامة، هي: مطحنة الجزيرة في القامشلي طاقتها الإنتاجية النظرية 220 طناً في اليوم، في حين إن إنتاجها الفعلي يتراوح بين 70 و100 طن في اليوم بأحسن الأحوال، ومطحنتا القامشلي والحسكة الطاقة الإنتاجية النظرية لكل منهما 90 طناً في اليوم، بينما لا تتجاوز طاقتهما الإنتاجية الفعلية 40 إلى 50 طناً في اليوم فقط لكل مطحنة، وذلك لأن هذه المطاحن تعاني العديد من الصعوبات أبرزها قدم الآلات والخطوط الإنتاجية، الأمر الذي أثر سلباً في الإنتاج من حيث الكمية والنوعية. يضاف إلى ذلك عدم توافر قطع تبديل في الأسواق وانقطاع التيار الكهربائي ولفترات طويلة،ما يؤثر في العملية الإنتاجية في جميع مطاحن المحافظة الثلاث، التي تعاني إلى جانب ذلك من تسرب الأيدي العاملة وخاصة الفنية والخبيرة بالعمل. ولهذا بات من الضروري العمل على تحديث الآلات والخطوط الإنتاجية في مطاحن محافظة الحسكة وتأمين مجموعات توليد احتياطية لها ورفدها بالأيدي العاملة الخبيرة، إلى جانب إنشاء مطحنة جديدة بطاقة إنتاجية كبيرة.

الجدير ذكره أن كمية الطحين المنتجة في المحافظة خلال العام الماضي بلغت نحو 126363 طناً وخلال الشهر الماضي نحو 11379 طناً.

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