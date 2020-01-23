أمطار السويداء ترفع مخازين السدود إلى أكثر من 14 مليون م3

السويداء - سهى الحناوي:

أدت الأمطار التي شهدتها محافظة السويداء والثلوج التي غطت بعض مناطق المحافظة يوم أمس إلى جريان المياه في معظم الأودية وارتفاع نسب التخزين في السدود لتتجاوز 14 مليون م3، ويبلغ عدد السدود في السويداء 18 سداً وتخزينها الأعظمي 68.332 مليون م3.

وبيّن محمود الملي- مدير فرع الموارد المائية في السويداء أن كميات المياه الإجمالية المخزنة أفضل من الموسم الماضي بشكل كبير وهناك توقعات بارتفاعها خلال الساعات القادمة، مع استمرار هطل الأمطار وتساقط الثلوج في المرتفعات، مؤكداً أن الهطلات المطرية هي الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تجاوزت معدلها السنوي بنسب مقبولة، إضافة إلى أن لهذه الهطلات تأثيراً إيجابياً على الزراعات البعلية الشتوية وفق مدير زراعة السويداء- المهندس أيهم حامد وخاصة محصولي القمح والشعير من خلال زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة بالقمح التي تجاوزت 60 ألف هكتار، إضافة إلى تحسين الوضع المائي للسدود.

بدوره قال رئيس اتحاد فلاحي السويداء- إحسان جنود: إن الثلوج التي غطت بعض مناطق المحافظة والأمطار الغزيرة الهاطلة يوم أمس كان لها تأثير إيجابي على الموسم الزراعي سواء للمحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة، ما شكل حافزاً للفلاحين لإكمال الخطة الزراعية الموضوعة، مع العلم أن أغلب المناطق الجبلية في المحافظة شهدت هطلات ثلجية وهذا يبشر بموسم زراعي جيد.

يشار إلى أن معدل الهطلات المطرية وصل منذ بداية الموسم المطري وحتى تاريخه في مدينة السويداء 224.5 مم، ومدينة شهبا 229.5 مم، ومدينة صلخد 221مم، وفي منطقة عين العرب 340.5 مم، وقرية الصورة الصغيرة 180.5مم.

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