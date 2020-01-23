عقود لتأهيل ورسم المسارات السياحية الخاصة بتخديم القلاع الأثرية في سورية

منال الشرع:

بين معاون وزير السياحة بسام بارسيك أن الوزارة تستكمل إجراءاتها لإنجاز إعادة تأهيل ورسم المسارات السياحية الخاصة بتخديم القلاع الأثرية في سورية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف, حيث تم البدء بتنفيذ العقود الخاصة بتأهيل المسارات السياحية لقلعتي «دمشق» و«صلاح الدين» في اللاذقية, وذلك ضمن إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة الثقافة لإنجاز مخططات الإدارة السياحية للقلاع الأثرية الأربع (دمشق- حلب- الحصن– صلاح الدين)

كما تتابع الوزارة إعداد دفاتر شروط خاصة بالمسار السياحي لقلعة الحصن تمهيداً للإعلان عنه والبدء بإجراءات التعاقد والتنفيذ لإنجاز مسار سياحي وتوفير الخدمات اللائقة لإبراز الوجه الحضاري والثقافي لهذه القلعة الأثرية المهمة.

وتسعى وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومن خلال الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز السياحة الثقافية وإبراز الوجه الحضاري للقلاع الأثرية من خلال إنجاز المخططات وتحديد ورسم مسارات الزيارة السياحية ضمنها وتوفير الخدمات المطلوبة لتأهيل مسارات (الإنارة، لوحات الدلالة والشرح، عناصر الحماية والأمان..) ومعالجة المعوقات على طول مسارات الزيارة السياحية، وتأمين موقع مناسب لمركز الاستعلامات السياحية في كل قلعة.

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