ليرتنا بألف… مبادرات شاملة لدعم الليرة في حماة

حماة - زهور كمالي:

قام أصحاب المحال التجارية والصناعية في محافظة حماة بمبادرة لدعم الليرة السورية ضمن حملة «ليرتنا عزنا» وذلك بهدف تأمين حاجات المواطنين الأساسية ومواجهة الظروف الصعبة في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين, شملت المبادرة مختلف مناطق المحافظة وضمت محال الألبسة الجاهزة و«البالة» ومحال الأدوات المنزلية والمطاعم الشعبية, وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد أعلنت عبر صفحات أسواق عن بيع أي قطعة بليرة واحدة وفي المطاعم «السندويشة» بليرة.

«تشرين» وفي جولة في أسواق مدينة حماة وبعض مناطقها التقت بعض المواطنين:

مالك الحمود (موظف) أكد أن هذه المبادرة تعمل على رفع معنويات المواطن بعد حرب عشر سنوات وتدل على المحبة والتآخي بين السوريين وعلينا أن نكون يداً واحدة في مواجهة الظروف المادية وسننتصر كما انتصرنا في دحر الإرهاب.

وقال مهيار العلي: الليرة قيمتها اليوم بألف ليرة ,حالة أدخلت الفرحة الى قلوب الناس والخير والتكافل بين الشعب السوري الصامد موجودان فلا يهمنا حصار ولا عقوبات أمريكية وغربية… سنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.

وحتى لا ننسى ليرتنا كما عبّر أحد سائقي السرافيس في مدينة حماة الذي انضم الى المبادرة وأعلن أن الأجرة بليرة وإذا ما في ليرة مسامح..

المبادرة شكلت متنفساً للشارع وبعض المواطنين ممن ضيقت الحرب والتهجير حياتهم كحال السيدة ميسون خلف القادمة من دير الزور وفي حديثها لـ«تشرين» قالت: أشعر بالارتياح وأنا أتسوق في مدينة حماة وأصوات الباعة تنادي السندويشة بليرة- البيجامة الولادي – كيلو السكر والرز بليرة… كل ذلك أدخل البهجة والسرور الى قلبي وقلوب كل الناس ويدل على الروح الحقيقية وقوة وعظمة السوريين.

وفي مدينة سلحب سارعت العديد من المحال التجارية والمطاعم للانضمام إلى المبادرة والحجز في حديقة سلحب بصالتها وألعابها مدة ثلاثة أيام بليرة فقط وباع عدد من المطاعم الشعبية أيضاً «السندويشة» بليرة على مدى يومين.

صاحبة محل للألبسة المستعملة قالت: كلنا مع حملة (ليرتنا عزنا) وأي قطعة بليرة والذي ليس معه ليرة القطعة بـ 100 ليرة, وصاحب محل للأدوات المنزلية بعد انضمامه إلى المبادرة فوجئ بالكم الكبير لعدد الليرات التي اختزنها المواطنون, ما يؤكد قيمة الليرة السورية وأنها عماد اقتصادنا كما قال.

محال الكهربائيات والمفروشات بدأت أيضاً تخفيض أسعارها إلى ما دون سعر التكلفة مساهمة منها بتحسين ودعم المواطنين في تلبية حاجاتهم الضرورية وتنشيط حركة السوق.

لا يأس عند السوريين كل الحلول والبدائل موجودة, ففي جولتنا على أسواق حماة حيث افترش عجوز (بسطته) على الرصيف عرض فيها جميع أنواع القطع النقدية المعدنية حتى أصغر قطعة كان قد احتفظ بها منذ عقود حيث اجتمع حوله المواطنون وأطفال المدارس ليستبدلوا الفئات النقدية بالليرة.. هكذا هم السوريون..

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