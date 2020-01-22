الجيش الأمريكي يقر بإصابات إضافية بصفوفه نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية

أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن إصابات إضافية في صفوف جنوده نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد غرب العراق في الثامن من الشهر الجاري رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه مكذباً من جديد الرئيس دونالد ترامب الذي نفى وقوع أي إصابات.

ونقلت وسائل إعلام عن النقيب بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله في بيان له اليوم: تم نقل جنود آخرين لتلقي العلاج في منشأة طبية أمريكية في ألمانيا ومن الممكن تحديد إصابات إضافية في المستقبل دون أن يحدد عدد هذه الإصابات.

ويرى مراقبون أن ادعاء ترامب عدم وقوع أي إصابات في صفوف قواته يأتي في محاولة منه لامتصاص غضب الأمريكيين على سياساته المتهورة حيال إيران عبر النفي أولاً ومن ثم الإعلان عن خسائر القوات الأمريكية تدريجياً.

وأقر الجيش الأمريكي في الـ 17 من الشهر الجاري بإصابة 11 من جنوده باستهداف إيران قاعدة عين الأسد غرب العراق بضربة صاروخية مكذباً مزاعم الرئيس دونالد ترامب حول عدم إصابة أي جندي أمريكي خلال الرد الإيراني على جريمة اغتيال الفريق سليماني.

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