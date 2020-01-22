بري يدعو الحكومة الجديدة للعمل على إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الحكومة الجديدة إلى العمل على إيجاد حلول اقتصادية ومالية وتحقيق الاستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات.

وقال بري خلال اجتماع نيابي اليوم إن الحكومة بما تمتلك من كفاءات قادرة على صياغة برامج يمكن أن تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة شرط الإثبات أنها حكومة كل اللبنانيين، مشيراً إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي التعاطي بثقة وإيجابية مع الحكومة والترفع عن السلبيات.

وأكد بري أن مجلس النواب ستكون عيونه مفتوحة للرقابة والمحاسبة في حال التقصير من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن اولوية عمل المجلس هي باتجاه إقرار كل القوانين الإصلاحية التي كانت على جدول أعمال الجلسة العامة وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وقانون الانتخابات النيابية.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أصدر أمس مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب تضم 20 وزيراً بينهم 6 سيدات.