أمطار متوقعة وثلوج فوق 900 م

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة وقطبية المنشأ.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً مع فرصة لهطل زخات من المطر بدءاً من المنطقة الساحلية ويمتد الهطل تدريجياً من ساعات المساء إلى باقي المناطق ويكون غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية ويحذّر من حدوث السيول في المناطق المنخفضة والوديان وثلجياً فوق المرتفعات التي تزيد على 900 متر خلال ساعات الليل وفجر الجمعة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة على المرتفعات الغربية والجنوبية تتجاوز سرعتها 65 كم/ساعة والبحر متوسط يتحول إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 4/11 المنطقة الجنوبية 5/11 المرتفعات الجبلية 5/ناقص واحد المنطقة الوسطى 5/12 المنطقة الساحلية 8/15 المنطقة الشمالية 3/12 منطقة الجزيرة 2/9 المنطقة الشرقية 6/13 منطقة البادية 4/11

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