الضمان بطلاً في زهرة الجولان المفتوحة بلعبة الشطرنج

أقام نادي سلمية الرياضي بطولة زهرة الجولان المفتوحة بلعبة الشطرنج بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وجرت البطولة وفق النظام السويسري من 9 جولات وفق نظام الشطرنج السريع وفاز بنهايتها فراس الضمان بالمركز الأول تلاه محمد عودة ثانياً ونبيل فهد ثالثاً.

وأوضح الحكم الدولي ومدرب نادي سلمية علي الخطيب لمراسل سانا أن البطولة كانت جيدة المستوى وشهدت منافسات حامية بين اللاعبين المشاركين كما برز فيها عدد من الخامات والمواهب الواعدة من ذوي الأعمار الصغيرة وهي تعد بمثابة استعداد جيد للبطولات المحلية التي ستقام هذا العام مبينا أن بطولة زهرة الجولان باتت من البطولات الدائمة والمهمة التي يحرص نادي سلمية على إقامتها باستمرار بهدف تطوير رياضة الشطرنج.

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