بداية مثالية لسيدات الكرامة بكرة اليد

بداية مثالية حققتها سيدات نادي الكرامة بكرة اليد في مباريات مرحلة الذهاب من تجمع المنطقة الشمالية والتي أقيمت الاسبوع الماضي في طرطوس.

وحقق الكرامة الفوز على السلمية بنتيجة 17- 1 بينما خسر أمام محردة بنتيجة 17-21 ليختتم مبارياته بفوز على دريكيش بنتيجة 17-5.

عضو إدارة النادي ومشرف كرة اليد عثمان ملوحي بين في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية أن الفريق قدم أداء جيداً مقارنة مع العام الماضي وان اللعبة بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي منوها بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الكادر التدريبي والإداري للفريق قبيل التجمع بغية الوصول إلى الأداء المطلوب.

ويلعب الكرامة في المرحلة الثانية مع فرق تجمع المنطقة الجنوبية الذي سيقام في دمشق نهاية الشهر الحالي وهي النصر وقاسيون والشرطة والنبك.

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