إصابة مدنيين باعتداء إرهابي بالقذائف على حي الزهراء في حلب

أصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء عند الجهة الشمالية الغربية لمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب لمراسل سانا أن قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون غرب مدينة حلب بعد ظهر اليوم سقطت في حي جمعية الزهراء السكنية ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.

ولفت المراسل إلى أن الإرهابيين يتعمدون إطلاق القذائف على الأحياء السكنية في مدينة حلب في ذروة نشاط سكانها اليومي وخاصة الموظفين وطلاب المدارس وذلك للتسبب بأكبر قدر من الأذى بين الأهالي.

واستشهد أمس 3 مدنيين نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب.

ورداً على اعتداءات التنظيمات الإرهابية بالقذائف على مدينة حلب نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مدفعية طالت نقاط تحصن الإرهابيين ودمرت خلالها منصات إطلاق القذائف في عدد من القرى والبلدات شمال غرب المدينة ومنطقة الراشدين إلى الغرب منها.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي لمدينة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم “جبهة النصرة” تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.