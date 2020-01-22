روحاني: الشعب الإيراني أفشل مخططات الأعداء

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني بتلاحمه ووحدته أفشل مخططات أعداء البلاد، مشدداً في الوقت ذاته على رفض محاولات التدخل الأمريكية في شؤون إيران.

وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: إن أعداء إيران يخشون بشدة من قدرات إيران الشعبية والثقافية لأن الشعب المستعد للتضحية والإيثار ويكون موحداً ومتلاحماً في مختلف الأحداث كحادث سقوط الطائرة الأوكرانية واستشهاد الفريق قاسم سليماني إنما يكون شعباً ذا قدرة عظيمة وعصياً على الهزيمة.

وشدد روحاني على رفض تدخل الإدارة الأمريكية في شؤون بلاده الداخلية، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني وحده من يحق له اتخاذ القرارات التي تعنيه وأنقرار هذا الشعب بيده لا بيد حكام البيت الأبيض.

وأكد روحاني ضرورة تعزيز القطاع السياحي في إيران وتقوية قدرات البلاد الاقتصادية، مبيناً أن زيادة عوائد البلاد من الصادرات غير النفطية وتحويل 20 مليار دولار للبنك المركزي والمنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة مؤشر على قدرات البلاد الاقتصادية في ظل صادرات السلع غير النفطية.

ودعا روحاني إلى المشاركة الشعبية الكثيفة والأجواء التنافسية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

طباعة