37 مليون ليرة لدعم وتطوير الثروة الحيوانية في حمص

نفّذ فرع مشروع تطوير الثروة الحيوانية بحمص خلال العام الفائت العديد من النشاطات التي تهدف إلى تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني.

وبيّن الدكتور اميل سلوم مدير فرع المشروع في تصريح أنه تم منح 436 قرضاً للمربين شملت العجول والماعز والأغنام والأعلاف وشراء خراف تسمين ودجاجاً منزلياً في قرى المخرم الفوقاني وأبو خشبة ومنطار العبل وام جامع الشرقية والحوز والجابرية والسنكري والحمرات وتارين والدردغان والشعيرات والمضابع والبطمة.

وأشار سلوم إلى إن اجمالي قيمة القروض الموزعة تجاوز 37 مليوناً ليصل إجمالي قيمة القروض الممنوحة منذ بدء المشروع عام 2012 وحتى الآن إلى أكثر من 133 مليون ليرة وبإجمالي 1712 مقترضاً، مبيناً أنه تم تأسيس 10 صناديق تمويل ريفي صغير في قرى (المضابع-الشعيرات-الدردغان-الديبة-الثابتية-الشنية-الزعفرانه-ام الدوالي-كفرعايا-مسكنه) بلغ عدد المساهمين فيها 1136 ليصبح عدد المساهمين الكلي في الصناديق الـ 33 أكثر من 3730 مساهماً وبلغت قيمة المساهمات 6283000 ل.س.

ولفت سلوم إلى أن النشاطات المنفذة توزعت على عدة مكونات فتم توزيع 14 رأساً من الحيوانات المحسنة ضمن دعم وتطوير الثروة الحيوانية في عدة قرى إضافة لتنفيذ جلسات توعوية وإرشادية في مجال تربية كباش محسنة وسلامة وتصنيع منتجات الحليب وجلسات عن الأمراض والصحة الحيوانية وجلسات لتغذية الأغنام وتركيب الخلطات العلفية، مشيراً إلى تنفيذ دورات إسعافات أولية وورشات اجتماعية، إضافة إلى إحداث ثلاث مدارس حقلية لتربية أغنام وأبقار، مبيناً أنه تم توزيع 3000 رأس من الدجاج البياض و300 معلف و300 مشرب و30 طناً من العلف على 150 مستفيداً في قريتي الدوير والحوز إضافة لتوزيع 400 رأس غنم على 200 أسرة بواقع رأسين لكل أسرة مستفيدة بدعم فني وتقني من مشروع تطوير الثروة الحيوانية في حولايا.

وفيما يتعلق بموضوع تحسين المراعي وتنمية المصادر العلفية والذي يعّد أحد أهم أهداف المشروع أوضح مدير المشروع أنه تمت زراعة شجيرات رعوية ضمن حقول الشعير في قرى أم جامع الشرقية السنكري بمساحة 19 هكتاراً ونصف الهكتار استفاد منها 15 مربياً وزراعة 68 هكتاراً ونصف الهكتار بالبذار العلفي لدى 135 مربياً موزعين في 22 قرية و41 هكتاراً بالصبار الأملس عند 37 مربياً في 5 قرى وزراعة الفصة الشجيرية في الزعفرانة وأم الدوالي بمساحة نحو 3 هكتارات عند 17 مربياً.

ولفت سلوم إلى تنفيذ 28 دورة تدريبية حول استنبات الشعير من دون تربة عند 133 مربياً وتشغيل الفرامة الآلية لفرم المخلفات النباتية والاستفادة منها في تغذية الحيوانات في عدة قرى استفاد منها 297 مربياً وجلسات حول إدخال الصبار الأملس كبديل علفي وجلسات بقوليات ومخاليط علفية وجلسة حول أهمية زراعة الشجيرات الرعوية.

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