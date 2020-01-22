آخر تحديث: 2020-01-22 17:02:05
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إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بحلب

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