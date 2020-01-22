إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بحلب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 22 كانون الثاني 2020
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رغم التنديد بقراره.. ترامب يعلن إضافة دول جديدة إلى حظر السفر
لاتخاذهم دروعاً بشرية .. الإرهابيون يمنعون الأهالي من الخروج عبر الممرات الإنسانية في ريفي إدلب وحلب
توقيف 11 شخصاً بجرم التعامل بغير الليرة السورية
«فايننشال تايمز»: واشنطن تمول شركات التكنولوجيا لدعم المعارضين لطهران
فضيحة جديدة للنظام السعودي
الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين على مدينة حلب
عون للحكومة الجديدة: عليكم اكتساب ثقة اللبنانيين
ظريف: أوروبا لم تستطع الوقوف أمام الأطماع والتهديدات الأمريكية
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة
لاريجاني: أمريكا ستفشل مستقبلاً كما فشلت في الماضي
انتخاب إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة لليونان
"الغارديان": فضيحة رؤوس النظام السعودي الجديدة تثير الصدمة من وول ستريت إلى وادي السيليكون
على الرّغم من تشكيل الحكومة الجديدة.. الاحتجاجات مستمرة في لبنان
بأغلبية 53 صوتاً.. مجلس الشيوخ يصوّت لإقرار القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب
صالحي: بيان الترويكا الأوروبية يثبت عجزها وعدم حكمتها