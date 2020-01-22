مجدداً .. واشنطن تهدد بفرض ضرائب على السيارات الأوروبية

هدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بفرض رسوم جمركية “عقابية” على قطاع السيارات الأوروبي في حال فرض الأوروبيون ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى مكرراً تهديدات سابقة لواشنطن بهذا الصدد.

ونقلت “AFP” عن منوشين قوله في تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الذي بدأ أعماله أمس: إذا أرادو أن يفرضوا تعسفياً ضرائب على شركاتنا الرقمية فسنفرض نحن ضرائب بشكل تعسفي على صانعي السيارات، مضيفاً: نعتبر أن الضريبة الرقمية تمييزية بطبيعتها.

وأعلنت فرنسا عن التريث بشأن خططها فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تحقق عائدات في فرنسا فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية.

وأعلن البرلمان الفرنسي في تموز الماضي تبنيه قانوناً يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون داخل البلاد فيما هدد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأنه سيرد بشكل موحد على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية.

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