الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين على مدينة حلب

رداً على اعتداءات التنظيمات الإرهابية بالقذائف على مدينة حلب نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مدفعية طالت نقاط تحصن الإرهابيين ومنصات إطلاق القذائف في عدد من القرى والبلدات شمال غرب المدينة ومنطقة الراشدين إلى الغرب منها.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات من الجيش دمرت منصات إطلاق قذائف صاروخية ومدافع هاون للإرهابيين خلال رمايات مدفعية دقيقة على نقاط تحصنهم ومناطق انتشارهم في قرى وبلدات كفرحمرا وعندان وحريتان إلى الشمال الغربي من مدينة حلب.

وبين المراسل أن رمايات مماثلة طالت أوكارهم في منطقة الراشدين عند الأطراف الغربية للمدينة ما تسبب بتدمير منصات إطلاق ونقاط محصنة يستهدف الإرهابيون منها الأحياء السكنية في المدينة.

وتعتدي التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب بالقذائف على مدينة حلب وعدد من القرى والبلدات الآمنة بشكل متكرر ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى ارتقاء شهداء ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

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