عون للحكومة الجديدة: عليكم اكتساب ثقة اللبنانيين

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الحكومة الجديدة إلى تكثيف الجهود وكسب ثقة الشعب من خلال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقال عون في مستهل الجلسة الأولى للحكومة اليوم مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة.

وشدد عون على ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم وقال سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة.

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