ظريف: أوروبا لم تستطع الوقوف أمام الأطماع والتهديدات الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الدول الأوروبية لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته.

ونقلت وكالة “فارس” عن ظريف قوله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم بشأن الإجراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي إنه حينما باعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الأسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم حكومة ترامب على السلع الأوروبية المستوردة حذرت بأن هذا الأمر سيجعل ترامب أكثر طمعاً بعد فقدان كل ركيزة وأساس أخلاقي وقانوني.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه كان من الأفضل لأوروبا أن تظهر أداء أفضل في مجال ممارسة سيادتها.

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