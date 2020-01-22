غداً .. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم

تميل درجات الحرارة للارتفاع، نهار اليوم، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كلها.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً نهاراً تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويبدأ تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خلال ساعات المساء والليل ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر ويكون هطلاً مطرياً ممزوجاً بالثلج أحياناً في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غداً غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة على المرتفعات الغربية والجنوبية تتجاوز سرعتها 65 كم في الساعة والبحر متوسط على الساحل إلى عالي ارتفاع الموج في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 12/4 12/5 8/2 القنيطرة 9/1 9/2 7/صفر درعا 12/4 12/5 8/3 السويداء 7/1 7/2 4/صفر حمص 8/4 9/4 5/1 حماه 11/5 12/5 8/1 الحسكة 9/5 8/صفر 6/3 اللاذقية 16/8 17/9 15/4 طرطوس 14/8 15/9 13/5 حلب 12/4 13/1 9/2 ادلب 11/3 12/1 8/1 دير الزور 14/5 14/6 12/3 الرقة 13/4 13/3 11/2

طباعة