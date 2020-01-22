لاريجاني: أمريكا ستفشل مستقبلاً كما فشلت في الماضي

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن العداء الأمريكي للشعب الايراني بلغ مرحلة لم تشهدها البلاد منذ قيام الثورة الإسلامية، مشيراً إلى أن الضغوط الأمريكية التي تواجهها إيران اليوم تبين أن هدفها ليس اقتصادياً فقط..

وقال لاريجاني في اجتماع مديري مكاتب منظمة الدعاية الإسلامية، اليوم، إن الإدارة الأمريكية تمارس أقصى الضغوط ضد الشعب الإيراني لكنها كما فشلت في السابق ستفشل مستقبلاً، لافتاً إلى أن استشهاد الفريق قاسم سليماني أماط اللثام عن وجه أمريكا الحقيقي.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد لاريجاني أن التصريحات الصادرة عن الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي مشابهة للإجراءات الأمريكية وان المسؤولين الإيرانيين قاموا بالرد على تلك التصريحات.

وأوضح لاريجاني أن إيران تطالب أن يكون لها تقنية نووية شأنها شأن الدول الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية “ان بي تي”.

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