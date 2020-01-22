استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم الجمعة

تعود عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم لتستأنف دورانها من جديد، حيث تنطلق الجولة الحادية عشرة بعد غد وتجمع تشرين مع الفتوة والوثبة مع الطليعة والجيش مع الاتحاد والوحدة مع الكرامة والنواعير مع الشرطة والساحل مع حطين والجزيرة مع جبلة.

وفي تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، قال مدرب تشرين ماهر بحري إن الفريق سيدخل المباراة بجهوزية فنية وبدنية عالية حيث تحضر جيداً أثناء فترة توقف الدوري خلال الأسابيع القليلة الماضية وفق خطة إعداد شهدت التزاماً من اللاعبين، مشيراً إلى أن الصعوبات التي عانى منها الفريق أثناء التحضير تمثلت بغياب أبرز اللاعبين لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في استحقاقه الآسيوي.

وعلى الملعب البلدي في حمص يسعى الوثبة إلى تحقيق فوز مهم على ضيفه الطليعة العاشر بـ 10 نقاط ليواصل مطاردته لتشرين المتصدر.

بدوره، أبدى مدرّب الوثبة هيثم جطل ثقته بفريقه بتحقيق فوز يرضي جمهوره المتعطش دوماً للمراكز الأولى ولا سيما بعد التحضيرات المكثفة التي أجراها مؤخراً والتي تضمنت عدداً من المباريات الودية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق توليفة تكتيكية بين جميع اللاعبين.

من جهته، أشار مدرب الطليعة عمار الشمالي إلى صعوبة المباراة لأنها تجمعه مع أحد أفضل فرق الدوري هذا الموسم والذي يقدم أداء جيداً مقروناً بنتائج لافتة، مبيناً أن فريقه حاول خلال فترة توقف الدوري العمل على تلافي الثغرات والأخطاء التي وقع بها في الجولات السابقة وهو قادر على تقديم أداء جيد والخروج بنتيجة إيجابية رغم قوة الفريق المنافس.

من جهته، أكد عبد القادر الرفاعي مدرب الكرامة أن فريقه عمل خلال الفترة الماضية على تطوير اللياقة البدنية والحالة التكتيكية والتركيز على نقاط الضعف التي ظهرت في الفترة السابقة والعمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين، مبيناً أنه بقي للكرامة من مرحلة الذهاب أربع مباريات مع الوحدة والنواعير وتشرين إضافة إلى مباراته المؤجلة مع الوثبة.

وقال مدرب حطين حسين عفش: عملنا خلال فترة التوقف على تحضير الفريق ضمن خطة تهدف إلى تحسين صورته من النواحي الفنية والبدنية لإعادته لدائرة المنافسة مع فرق المقدمة حيث تم ضم اللاعب عدي جفال وسيشكل وجوده عاملاً إيجابيا وقوة إضافية للفريق وسيتم استقدام مدافع لسد الثغرة الدفاعية التي تركها تامر حاج محمد بالفريق بعد احترافه خارجياً.

ولفت مدرب جبلة سامر بستنلي إلى أن فريقه وبعد التحضيرات التي أجراها في الفترة القليلة الماضية سيظهر بشكل أفضل عن الجولات السابقة وسيترجم هذا التطور في مباراته القادمة لتحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة.

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