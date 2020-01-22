بمشاركة سورية .. انطلاق بطولة دبي الدولية لكرة السلة غداً

تنطلق منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نادي شباب الأهلي، غداً، بمشاركة أحد عشر فريقاً من بينها فريق الوثبة ومنتخب سورية يمثله نادي الاتحاد.

وقسمت الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى إلى جانب الوثبة الرياضي اللبناني والاتحاد السكندري وسلا المغربي والجامعة الأمريكية في الإمارات وهوبس اللبناني، أمّا الثانية فيتنافس فيها منتخب سورية وبيروت اللبناني ومايتي بورت الفلبيني والنجم الرادسي التونسي ومنتخب الإمارات حيث تفتتح البطولة بلقاء منتخب الإمارات ومايتي سبورت الفلبيني.

ويفتتح منتخبنا ونادي الوثبة مشاركتهما في البطولة بعد غد حيث يلعب الأوّل مع الفلبين فيما يتواجه الثاني مع هوبس اللبناني على أن يلتقي منتخبنا مع بيروت اللبناني السبت المقبل ومع النجم الرادسي في اليوم التالي ويختتم الدور الأول بلقاء منتخب الإمارات الأربعاء القادم.

ويواجه الوثبة في ثاني مبارياته فريق الجامعة الأمريكية الأحد القادم ثم الاتحاد السكندري في اليوم التالي ويلعب مع الرياضي اللبناني الثلاثاء المقبل ويختتم هذا الدور بمواجهة سلا المغربي الأربعاء المقبل.

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