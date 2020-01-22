تثبيت سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية وتوقعات برفع سعر الصرف رسمياً

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، عن تثبيت سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، بعدما سجل سعره أرقاما قياسية، إثر الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي شهدتها البلاد.

ولفتت النقابة إلى أنها بعد مشاورات أجرتها مع السلطات المالية والرقابية المختصة، آخرها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف، قررت بالتوافق مع سلامة الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى ابتداء من اليوم الأربعاء.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تكون تمهيداً لرفع سعر صرف الدولار رسمياً، من 1500 ليرة المستقر منذ التسعينات، إلى 2000 ليرة.

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