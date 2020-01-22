الذهب يتراجع إلى 13. 1551 دولاراً والبلاديوم يتقدم 6. 0 بالمئة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أي تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 4. 0 بالمئة إلى 13. 1551 دولاراً للأوقية الأونصة كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4. 0 بالمئة إلى 1551 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تقدم البلاديوم 6. 0 بالمئة إلى 25. 2415 دولاراً للأوقية فيما نزلت الفضة 2. 0 بالمئة إلى 73.17 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 2.0 بالمئة إلى 30ر997 دولاراً.

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