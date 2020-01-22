مدرب “الفراعنة”: أملنا كبير في التأهل للمونديال

علق مدرب منتخب مصر، حسام البدري على المجموعة التي جاء فيها منتخب “الفراعنة”، وذلك بعد مراسم سحب قرعة التصفيات الإفريقية لمؤهلة لمونديال “قطر 2022″، أمس الثلاثاء.

وجاء المنتخب المصري على رأس المجموعة السادسة إلى جانبه منتخبات الغابون، وأنغولا، وليبيا.

وأوضح البدري أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات، وستكون هناك أندية بيرة في مثل هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في الوجود بالمرحلة النهائية، مشدداً على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوي اللاعبين فنياً وبدنياً، فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساس ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي، وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.

ورفض مدرب “الفراعنة” الاستهانة بمنافسيه في المجموعة السادسة حيث قال: يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت قوية جداً وتعقد موقف المنتخب فيها، منتخب الغابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية وأيضاً منتخب ليبيا، الذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البلدان العربية، وكذلك منتخب أنغولا الذي تشارك معظم أنديته المحلية في البطولات الإفريقية.

وأكد البدري أنه سيعمل بشكل كبير على إعداد وتحضير فريقه، مضيفاً أنه على ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال.

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