مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي التضامن جنوب دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 22 كانون الثاني 2020
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"الغارديان": فضيحة رؤوس النظام السعودي الجديدة تثير الصدمة من وول ستريت إلى وادي السيليكون
على الرّغم من تشكيل الحكومة الجديدة.. الاحتجاجات مستمرة في لبنان
بأغلبية 53 صوتاً.. مجلس الشيوخ يصوّت لإقرار القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب
صالحي: بيان الترويكا الأوروبية يثبت عجزها وعدم حكمتها
مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا
أغلبية التشيك يعدّون عدوان النظام التركي على الأراضي السورية تهديداً للأمن العالمي
«واشنطن بوست»: سياسة ترامب القائمة على التنمّر واليد الطويلة نتائجها قصيرة الأمد
زاخاروفا: هذا هو القانون الدولي على طريقة واشنطن!
محتجون فرنسيون يقطعون الكهرباء عن أكبـر سوق للأغذية
بريطانيا إلى إفريقيا در.. استثمار أم استعمار؟
هذا هو الواقع الميداني لـ «صين العرب» حلب ...!
موزع غاز في الشهبندر (ينغّص عيشة) الجوار
«البناء والتعمير».. استعدادات لمرحلة إعادة الإعمار
وثائق استخباراتية مسربة: أردوغان مرتبط "بالقاعدة" ويدعم الإرهاب في ليبيا كما دعمه في سورية
قرفول: المصرف المركزي يتخذ إجراءات وتدابير وقائية للحد من الضغوطات اليومية التي يعيشها المواطن السوري