عن الهيئة العامة للكتاب.. صدور “المختار من تراث الجاحظ وأبي حيان التوحيدي”

ضمن سلسلة “ثمرات العقول”، صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتيب “المختار من تراث الجاحظ وأبي حيان التوحيدي” للدكتور محمود أحمد السيد.

وعلى غلاف الكتيب، نقرأ: لسنا في حاجة إلى تبيان أهمية القراءة ودورها المتميز في تقدم المجتمعات، وها هي ذي فاتحة الرسالة الإسلامية كلمة “اقرأ”، ذلك أن القراءة هي سبيل المرء لفهم نفسه والكون والحياة، وقد أدركت الدول المتقدمة هذا المنحى، فها هو ذا المفكر الفرنسي (فولتير) أجاب عندما سئل عمن سيقود الجنس البشري قائلاً: “الذين يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون”، وقال الفيلسوف الإنكليزي (فرنسيس بيكون): “إن القراءة تصنع الإنسان الكامل”، وأبان الرئيس الأمريكي الثالث (جيفرسون) أن الذين يقرؤون هم الأحرار فقط، ذلك لأن القراءة تطرد الجهل والخرافة معاً، وهما من ألد أعداء الحرية.

ويق الكتيب في 150 صفحة من القطع المتوسط..

طباعة