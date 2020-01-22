على الرّغم من تشكيل الحكومة الجديدة.. الاحتجاجات مستمرة في لبنان

تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات في بيروت وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن عدداً من المحتجين قطعوا، صباح اليوم، الطريق الدولية في منطقة عاليه بالإطارات المشتعلة فيما فتح الجيش المسلك الغربي لأوتوستراد البوار بعدما أقفله محتجون ليلاً بالإطارات المشتعلة.

كما عمل الجيش اللبناني على فتح طريق أوتوستراد الناعمة والدامور بالاتجاهين الواصل نحو الجنوب والذي قطعه محتجون منذ ليل أمس إضافة إلى قطعهم طريق الجية مفرق برجا.

وتنتشر آليات عسكرية إلى جانب المسلك فيما تشهد الطريق البحرية الممتدة من العقيبة إلى الصفرا زحمة سير خانقة.

وفي طرابلس، حطم محتجون واجهة أحد المصارف، ليل أمس، ودخلوا إليه وعبثوا بمحتوياته كما قطعوا الطريق العام في المدينة وجابت مسيرات شعبية شوارع المدينة ونفذ محتجون اعتصاماً أمام دارة وزير الاتصالات الجديد طلال حواط كما قطع متظاهرون طرقاً فرعية ورئيسة عدة بالإطارات المشتعلة.

وفي حاصبيا، أقدم عدد من الطلاب على قطع طريق حاصبيا عين فنيا عند مفترق الثانوية بالحجارة وطريق حاصبيا ميمس عند وادي ميمس بالسيارات.

وشهدت مدينة صيدا جنوباً تحركات احتجاجية حيث تم قطع عدد من الطرق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات وتجمع ليلاً العشرات من المحتجين في ساحة إيليا ما أدى إلى قطع طريق التقاطع.

وكان عشرات المحتجين اللبنانيين تجمعوا، مساء أمس، أمام مجلس النواب اللبنانى وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

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