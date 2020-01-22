الصين تحذر من سرعة تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عن أن حصيلة فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في البلاد ارتفعت إلى تسع وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحول.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة “لي بين” قوله خلال مؤتمر صحفي: إن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحول وأن ينتشر بصورة أسرع، موضحاً أن تسع وفيات نتجت عن الحالات المذكورة وجميعهم في مقاطعة هوبي وسط الصين فيما تم الإبلاغ عن 149 حالة مؤكدة جديدة أمس.

وتم تأكيد حالة إصابة واحدة في اليابان وثلاث حالات في تايلاند وواحدة في جمهورية كوريا فيما أظهرت الأرقام من اللجنة أنه تم تتبع 2197 شخصاً على اتصال وثيق بالحالات المصابة ويخضع من بينهم 1394 شخصا للمراقبة الطبية.

طباعة