آلية جديدة لتشخيص “كورونا”

أعلن موقع الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حقوق المستهلك ورفاه المواطن “روس بوتريب نادزور”: أن علماء روس طوروا في أقل من أسبوع مواد لتشخيص فيروس كورونا يمكنها اكتشافه في مرحلة مبكرة.

وأشارت الهيئة في تقرير نقلته وكالة أنباء “سبوتينك” إلى أن الفريق استطاع بعد أقل من سبعة أيام من نشر معلومات عن التسلسل الجيني للفيروس بتطوير مواد للتشخيص المختبري لمسبب المرض الجديد.

ويثير انتشار فيروس جديد من سلالة كورونا ذعراً صحياً عالمياً كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي.

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