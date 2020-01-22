زاخاروفا: هذا هو القانون الدولي على طريقة واشنطن!

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، على كلمات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول تغيير السلطة في فنزويلا. وكتبت على «فيسبوك»: «هذا هو، أيها الزملاء، القانون الدولي على طريقة واشنطن. لقد سمعنا اعترافاً مباشراً من قبل بومبيو، في حملات بلاده لزعزعة استقرار الوضع في دول ذات سيادة. في الواقع، قام بومبيو في جملتين، بتبرير قاعدة الأدلة للقانون الروسي حول العملاء الأجانب وقانون الإنترنت السيادي، وغيرها»، مضيفة: عبثاً، جهد السفراء الأمريكان في إقناع الجمهور بسلمية وشرعية الإجراءات الأمريكية «لتصدير الحرية».

(سبوتنيك)

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