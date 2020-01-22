بريطانيا إلى إفريقيا در.. استثمار أم استعمار؟

رشا عيسى:

تلهث أوروبا نحو القارة السمراء وكأنها في سباق مع الزمن للاستقرار في تلك الأرض الغنية بالثروات والإمكانات والأسواق المثالية, فبعد فرنسا تأتي بريطانيا الباحثة عن دور واضح في إفريقيا من باب الاستثمارات والتخلص من وصمة المستعمر القديم وخاصة أنها بحاجة أكثر إلى الأفارقة بعد خروجها المتوقع من الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري وبالتالي تسعى إلى ضبط علاقاتها التجارية بشكل أكبر مع دول القارة الإفريقية.

حيث بدا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مغازلاً الأفارقة بخريطة استثمارية جديدة, مقدما استثمارات وصلت لـ400 مليار دولار, مؤكداً للحضور في القمة الاستثمارية الإفريقية – البريطانية أن لندن هي الشريك الأمثل والأكثر ديمومة من الدول الأخرى. ويبدو أن جونسون بات مقتنعاً بإعادة التركيز على إفريقيا واقتناص فرص جديدة في التجارة العالمية، لكنه وكما كان متوقعاً سيواجه منافسة قوية من أطراف ذات وزن اقتصادي مهم وأبرزهم الصين ذات الجذور غير الاستعمارية في القارة وكذلك روسيا.

التوجه البريطاني نحو إفريقيا وإن كان بوجه اقتصادي بارز ولكنه يحمل أيضاً تفاصيل سياسية لا يمكن إغفالها لكن يبقى الأهم الجانب الاقتصادي, إذ تعتبر إفريقيا قارة ضخمة بعدد دول يصل إلى 55 وبالتالي توفر أهم ساحة تسويقية على مستوى العالم ومنجماً ضخماً للمواد الأولية, والثاني الجانب السياسي فالارتباط مع هذه القارة الغنية يحقق لجونسون بعض ما وعد به باقتصاد أفضل بعيداً عن الجسم الأوروبي.

ومن هنا يسعى جونسون خلال القمة لنسج علاقات منفصلة عن الأوروبيين وتقديم بريطانيا كجسم مستقل يدخل القارة الإفريقية, ولكن لا تبدو المسألة سهلة لأن الرؤية الحقيقية في إفريقيا كشعوب تنظر لدولة مثل بريطانيا كمستعمر لا يؤمن جانبه والبعض يعتبر التوجه البريطاني موجة جديدة من الاستعمار بشكل مختلف وخاصة أن صورة النهب الاستعماري لمقدرات القارة لا تزال حاضرة وبقوة.

قد يكون الفرق واضحاً في الأدوار الأوروبية في إفريقيا لهذا العام من الناحية الشكلية لكن ربما بالمضمون يتشابه بالصيغة الاستعمارية, وإن كانت بريطانيا حتى الآن بعيدة عن التواجد العسكري في القارة الإفريقية وتبقى في إطار المساعي إلى استمالة دول إفريقيا بالاستثمارات ودعم البنوك وتأهيل بعض البنى وتغيير بقانون الهجرة.

يشعر جونسون وطيف واسع من البريطانيين أن بلادهم تأخرت بالانخراط في إفريقيا ومن هنا يحاول استدراك الوقت خاصة أن فرنسا شريكته الأوروبية السابقة تحفر بقوة في الجسد الإفريقي وتتشبث بالأرض الإفريقية عسكرياً وتحتل شركاتها القسم الأكبر من الموارد, وقمة (بو) الأخيرة أعطت الشرعية للورقة الأمنية التي تتشبث بها فرنسا كذريعة لتواجدها في الغرب الإفريقي والساحل رغم الرفض الشعبي لهذا الوجود الذي يعد استمراراً للاستعمار من جهة وبأفضل الأحوال حتى لمن لا يعتبره استعماراً بات واثقاً أن هذا التواجد جزء من المشكلة وليس من الحل في ظل توسع المجموعات الإرهابية التي لم يتم دحرها كما كان منتظراً.

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