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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 22 كانون الثاني 2020
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وثائق استخباراتية مسربة: أردوغان مرتبط "بالقاعدة" ويدعم الإرهاب في ليبيا كما دعمه في سورية
قرفول: المصرف المركزي يتخذ إجراءات وتدابير وقائية للحد من الضغوطات اليومية التي يعيشها المواطن السوري
استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة المحاصر
كوريا الديمقراطية تحذر من عواقب استمرار السياسة العدائية الأمريكية
تواصل الاحتجاجات في مناطق لبنانية
طهران: إعلان الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي كان جزءاً من رسالة روحاني إلى "4 زائداً 1"
الدفاع الروسية: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات بـسيارات مفخخة في إدلب
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب
مجلس الوزراء يصدر قراراً بإلزام تسديد ثمن العقارات والمركبات أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع
الجعفري: استعادة الجولان السوري المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي أولوية لسورية
لافروف يحذر من لعبة الناتو الخطرة في "الفضائي والسيبراني"
بوتين يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة
وارن تتوعد بإقالة أعضاء إدارة ترامب
إرهابيو “النصرة” يواصلون حصار المدنيين ويمنعونهم من الخروج عبر ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء.. والوزير خربوطلي يعرض استراتيجيتها