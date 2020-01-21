نابولي يهزم لاتسيو في دور الثمانية بكأس إيطاليا

سجل لورينتسو إنسيني هدفاً مبكراً ليمنح نابولي الفوز 1-صفر ويطيح بحامل اللقب لاتسيو من دور الثمانية بكأس إيطاليا لكرة القدم اليوم في لقاء شهد إهدار تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء للفريق المهزوم.

كما شهدت المباراة المثيرة حالتي طرد في الشوط الأول وسدد كل فريق في إطار المرمى مرتين في الشوط الثاني وألغي هدفان للاتسيو.

وأعطى إنسيني فريقه الذي خسر في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي دفعة كان في حاجة ماسة لها عندما توغل من اليسار وأفلت من الرقابة ليسدد كرة منخفضة في الشباك بعد دقيقتين فقط من البداية.

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء بعد أن عرقل السيد هيساي المهاجم فيليبي كايسيدو لكن إيموبيلي متصدر هدافي الدوري برصيد 23 هدفاً انزلق أثناء التنفيذ وسدد الركلة بعيداً عن المرمى.

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