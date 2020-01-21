ضبط صهريجي مازوت مخالفين في حمص

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بالتعاون مع الجهات المختصة مساء اليوم صهريجين مملوءين بمادة المازوت قام سائقاهما بنزع الأختام الرصاصية عن هيئة تفريغ المادة وسحب كمية 800 ليتر من الصهريج الأول و150 ليتر من الصهريج الثاني قبل الوصول إلى مقصدهما بالإضافة إلى ضبط براميل جانب الصهريجين مملوءة بكمية 600 ليتر مازوت.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تم على الفور تنظيم الضبطين التموينيين اللازمين بحق المخالفين وحجز الصهريجين والبراميل بعد تسليم المادة لشركة محروقات حمص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

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