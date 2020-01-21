كوريا الديمقراطية تحذر من عواقب استمرار السياسة العدائية الأمريكية

حذرت كوريا الديمقراطية من عواقب استمرار الولايات المتحدة بسياستها العدائية وإقدامها على فرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ.

وقال مستشار بعثة كوريا الديمقراطية الشعبية في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف جون يونغ تشول خلال مؤتمر نزع الأسلحة في مقر الأمم المتحدة في جنيف كما نقلت فرانس برس إن “الولايات المتحدة الأمريكية تفرض أكثر عقوبات وحشية ولا إنسانية على البلاد وإذا استمرت في مثل هذه السياسة العدائية فلن يكون هناك أبدا أي نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية” لافتاً إلى أن جهود بيونغ يانغ لتحسين علاقاتها مع واشنطن قوبلت بالعداء.

وأوضح جون يونغ أن بلاده لم تعد تشعر بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى نظراً لتجاهل واشنطن التزاماتها مضيفاً “لم نعد نرى سبباً للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر”.

ونبه مستشار البعثة الكورية الديمقراطية الشعبية إلى أن محاولة الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرارها بفرض العقوبات قد تضطر بلاده للبحث عن مسار جديد.

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