الجو شديد البرودة ليلاً وتحذيرات من الصقيع والجليد

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويتوقع أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة أما ليلاً فيكون الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع والجليد فوق المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 11-3

المنطقة الجنوبية 12-4

المرتفعات الجبلية 5-ناقص 4

المنطقة الوسطى 9-3

المنطقة الساحلية 14-5

المنطقة الشمالية 12-صفر

منطقة الجزيرة 9-3

المنطقة الشرقية 10-4

منطقة البادية 9-3

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