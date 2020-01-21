تنظيم 73 ضبطاً تموينياً وإغلاق 7 محال في اللاذقية

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم 73 ضبطاً تموينياً خلال جولاتها في الأسواق.

وشملت الضبوط وفق مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد 23 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و16 لعدم تداول فواتير بينها ضبط لتاجر جملة و9 ضبوط للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع.

وأشار جديد إلى أن الضبوط شملت أيضاً عدم إعلان عن أجور بدل خدمات وعدم وجود مواصفة لـ 80 تنكة زيت وعدم إعداد وتقديم بيان تكلفة إضافة إلى 13 ضبط عينه ومعالجة 15 شكوى هاتفية والكترونية مبيناً أنه تم إغلاق 7 محال مخالفة وتبليغ 16 محلاً للاستعداد للإغلاق لوجود مواد سريعة العطب.

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