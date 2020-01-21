الدفاع الروسية: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات بـسيارات مفخخة في إدلب

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن معلومات تفيد بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مدينة إدلب وريفها تتحضر لشن هجمات باستخدام سيارات مفخخة.

وقال رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء يوري بورنكوف:”إن مجموعات إرهابية قامت بنقل 4 سيارات مفخخة إلى محافظة إدلب ما يدل على تحضير الإرهابيين لهجوم انتحاري”.

وأشار بورنكوف إلى أنه “تم تلقي معلومات من مصادر محلية وسكان في إدلب حول نقل 4 سيارات مفخخة من قبل الإرهابيين إلى مدينة معرة النعمان ما يشير إلى إعداد الإرهابيين للقيام بعمليات هجومية”.

وتصدّت وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محاور ريف إدلب الجنوبي الشرقي أول أمس لهجوم عنيف شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة على محور أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي ودمرت لها آليات وتحصينات عدة وأوقعت خسائر في صفوفها.

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