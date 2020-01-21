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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 21 كانون الثاني 2020
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة
كوريا الديمقراطية تحذر من عواقب استمرار السياسة العدائية الأمريكية
الدفاع الروسية: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات بـسيارات مفخخة في إدلب
الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب وتضم 20 وزيراً بينهم أربع سيدات
مجلس الوزراء يصدر قراراً بإلزام تسديد ثمن العقارات والمركبات أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع
الجعفري: استعادة الجولان السوري المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي أولوية لسورية
بوتين يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة
إرهابيو “النصرة” يواصلون حصار المدنيين ويمنعونهم من الخروج عبر ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء.. والوزير خربوطلي يعرض استراتيجيتها
خارجية فلسطين: مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات الاحتلال خجولة
عبد المهدي: بناء علاقات متوازنة عربياً وإقليمياً ودولياً
استشهاد طفل وامرأتين وإصابة 3 مدنيين باعتداء إرهابي على حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء
مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ اليوم محاكمة ترامب
لإرغامهم على القتال في ليبيا .. الاحتلال التركي يوقف تمويل مرتزقته
مجلس النواب العراقي يدعو إلى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية